Foot - Mercato - OM

OM : Longoria boucle un transfert qu’il attendait depuis deux ans

Publié le 20 juillet à 13h30 par Ewen Robin

En plus de ses nombreux recrues défensives du mercato, l’OM a déjà officialisé l’arrivée de Luis Suarez, buteur colombien qui débarque en provenance de Grenade. Un profil assez atypique, mais qui était surtout désiré depuis maintenant deux ans par Pablo Longoria au sein du club phocéen.

C’est un fait, l’OM n’a pas perdu de temps pour son recrutement estival et est en train d’enchainer les recrues depuis quelque temps avec trois nouveaux défenseurs : Samuel Gigot est revenu de prêt après avoir déjà bouclé son transfert l’hiver dernier, Isaak Touré est arrivé du Havre et Chancel Mbemba était libre après son départ du FC Porto. Mais l’OM compte également un nouveau membre dans ses rangs au poste d’attaquant avec Luis Suarez.

Luis Suarez, le nouveau buteur de l’OM

Au moment où l’OM a officialisé à la surprise générale lundi soir son accord avec Grenade pour le transfert du buteur colombien, la nouvelle a bien évidemment buzzé autour du nom puisque Luis Suarez s’avère être l’homonyme de l’ancien buteur de Liverpool et du FC Barcelone. Il n’agit donc pas du plus connu des deux qui débarque à l’OM cet été pour venir concurrencer Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu et Bamba Dieng, et pourtant, Luis Suarez est observé depuis un moment.

Mercato : Les 5 attaquants les plus chers de l’histoire de l’OM https://t.co/Hs5NIJm5vN pic.twitter.com/5dcrdG6vr3 — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Longoria attendait Suarez à l’OM depuis 2020

En effet, L’EQUIPE consacre dans ses colonnes du jour un papier sur le transfert de Luis Suarez et rappelle que le buteur colombien avait déjà été courtisé à l’OM lors du mercato estival 2020 après l’échec du transfert de Darwin Nunez au sein du club phocéen. Pablo Longoria, qui a toujours apprécié le profil atypique de Suarez, avait alors tenté de le faire venir de Grenade, mais le deal n’avait pas pu se faire à l’époque même si le joueur revenait d’une série de prêt (Valladolid, Tarragone et Saragosse) et n’entrait pas vraiment dans les plans du club espagnol à l’époque.

Un deal à 10M€ pour l'OM