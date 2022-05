Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria anticipe un gros problème avec Sampaoli !

Publié le 4 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de prolonger le contrat de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, Pablo Longoria a un objectif bien précis en tête avec ce dossier comme l’indique son entourage.

Nommé sur le banc de l’OM en février 2021, Jorge Sampaoli obtient des résultats relativement satisfaisants avec une actuelle deuxième place en Ligue 1 derrière le PSG, ainsi qu’une demi-finale de Ligue Europa Conference. Et alors que l’entraîneur argentin arrivera à un an du terme de son contrat avec l’OM en juin, Pablo Longoria a pris une grande décision pour l’avenir de Sampaoli.

L’OM veut prolonger Sampaoli pour éviter les spéculations