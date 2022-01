Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a trouvé plus fort que Caleta-Car et Alvaro !

Publié le 27 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

En quête d'un défenseur central, l'OM s'active pour Samuel Gigot. Selon Eric Roy, ce serait un très joli coup.

D'ici la fin du mercato, l'OM s'attend à se séparer de plusieurs joueurs, notamment dans le secteur défensif. En effet, Alvaro Gonzalez n'entre plus totalement dans les plans de Jorge Sampaoli et à plusieurs piste en Liga tandis que Bordeaux est également intéressé. De son côté, Duje Caleta-Car a la cote en Premier League. Par conséquent, Pablo Longoria prend les devants et aurait un accord avec Samuel Gigot dont le contrat au Spartak Moscou s'achève en juin prochain. Interrogé sur le profil du joueur, Eric Roy ne tarit pas d'éloges.

«C'est très bon, largement du niveau d'Alvaro et Caleta-Car»