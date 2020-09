Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a subi deux nouveaux échecs sur le mercato !

Publié le 17 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un renfort offensif, l'Olympique de Marseille a connu quelques échecs ces dernières semaines. Ce fût notamment le cas pour Darwin Nunez et Wilson Isidor.

« On n’a pas de pression car on veut attendre l’opportunité de consensus. (…) On doit trouver le joueur que l’on apprécie à des niveaux sportif et économique pour renforcer le club. Si cela arrive, On saisira l’opportunité mais pas en prenant le premier joueur qui passe. Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant ». Pablo Longoria l'a assuré, l'Olympique de Marseille ne recrutera pas d'attaquants si aucune opportunité ne se présente. Et jusqu'ici, l'OM a tenté plusieurs coups, en vain.

L'OM rate le coche pour Nunez et Isidor