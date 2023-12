Mercato - OM : Longoria a reçu une folle requête

Thomas Bourseau

Pablo Longoria est toujours en poste bien qu’il semble avoir été menacé et bousculé ces derniers mois à l’OM. Ayant tout vu venir, Igor Tudor, ex-entraîneur du club qui a quitté ses fonctions en fin de saison dernière, lui avait demandé de partir avec lui parce qu’ils allaient « venir le prendre » selon les propos du président de l’OM.

Le passage d’Igor Tudor à l’OM a été tout sauf une promenade de santé. Nommé au pied levé après le départ de Jorge Sampaoli en juillet 2022 après le départ surprise de ce dernier, le technicien croate a vécu des débuts plus que compliqués et il était même question d’un éventuel licenciement avant la fin du même mercato estival.

«Ce qu’Igor a subi, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi»

Finalement, la mayonnaise a pris et Igor Tudor est resté toute la saison, proposant un jeu qui a en grande partie enthousiasmé les fans de l’OM. Mais finalement, de par l’énorme pression subie au quotidien, le Croate a pris la décision de claquer la porte du club et l’a annoncé en conférence de presse à l’approche du dernier match de la saison. Pour La Provence, en septembre dernier, le président Pablo Longoria s’est confié à ce sujet. « Ce qu’Igor a subi, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Il s’est retrouvé dans un club où tout le monde était contre lui : à l’intérieur et à l’extérieur. Beaucoup de monde s’organisait pour faire monter la tension contre lui. Des gens ont appelé Jorge Sampaoli pour revenir, d’autres ont demandé de donner le pouvoir aux joueurs. Il y a eu des appels aux groupes de supporters pour faire partir le coach. Quand je suis rentré à Marseille, je sentais que la présaison ressemblait à la 37e journée du championnat, où tu joues ta vie. Ça, ce n’est pas normal ».

«Il m’a dit : “Je pars, tu dois partir avec moi parce qu’ils vont venir te prendre.”»