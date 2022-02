Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a négocié un deal qui pourrait rapporter gros !

Publié le 21 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Cédé par l’OM à Sassuolo à l’été 2020, Maxime Lopez dispose aujourd’hui d’un grosse cote sur le marché italien. Et son futur transfert pourrait rapporter une jolie somme au club marseillais…

Alors qu’il n’entrait plus du tout à l’époque dans les plans d’André Villas-Boas et qu’il se dirigeait vers une fin de contrat à l’OM, Maxime Lopez avait été prêté avec obligation d’achat à Sassuolo en 2020. Un choix qui s’est avéré particulièrement payant pour le milieu de terrain français de 24 ans, très performant depuis son arrivée en Serie A. Et l’OM pourrait même récupérer encore un peu d’argent grâce à Lopez…

6M€ pour l’OM grâce à Maxime Lopez ?

Comme l’a récemment annoncé Calciomercato.com, l'AS Roma et la Lazio Rome seraient très attirées par le profil de Maxime Lopez, et un transfert entre 15 et 20M€ serait dans les tuyaux pour l’ancien joueur de l’OM. Sachant que Pablo Longoria avait inclus une clause de 30% à la revente au moment de son départ pour Sassuolo, l’OM pourrait donc récupérer aux alentours de 6M€ si cette opération se concrétise avec la Lazio.