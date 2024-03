Mercato - OM : Longoria a menti, McCourt sort le chéquier

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme chaque année, L'EQUIPE a dévoilé son traditionnel numéro consacré aux salaires des joueurs de Ligue 1. Sans surprise, le PSG possède de très loin la masse salariale la plus importante en France, mais l'OM se classe en solide dauphin du club de la capitale. Pour Nabil Djellit, c'est la fin du mythe construit par Pablo Longoria.

Comme tous les ans depuis l'arrivée du Qatar, le PSG possède de très loin la masse salariale la plus importante de Ligue 1. Selon les informations de L'EQUIPE , le salaire mensuel brut moyen d'un Parisien est de 937 500€. Un total qui va baisser avec le départ de Kylian Mbappé en fin de saison, mais qui n'empêchera pas le PSG de conserver la tête de ce classement, toujours loin devant l'OM.

L'OM a le 2e plus grosse masse salariale de L1

En effet, c'est bien le club phocéen qui complète le classement. Avec un salaire mensuel brut moyen de 261 000€, l'OM est très loin derrière le PSG, mais devance confortablement l'OL (180 000€) et l'AS Monaco (155 000€). Et pour Nabil Djellit, cela témoigne des moyens à dispositions de Pablo Longoria pour recruter et bâtir un effectif, contrairement à ce que le président de l'OM a voulu faire croire.

«Longoria a construit son mythe»