Mercato - OM : Longoria a gagné un gros bras de fer pour cette pépite…

Publié le 13 novembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Recruté libre par l’OM la saison dernière, Pape Gueye assure qu’il aurait pu signer dans une écurie où il aurait affronté une concurrence moins conséquente.

Considéré comme un élément prometteur au moment de son arrivée à l’OM à l’été 2020 en provenance du Havre, Pape Gueye avait d’ailleurs l’embarras du choix. Pablo Longoria, fraichement nommé directeur sportif du club phocéen à l’époque, avait donc réussi un joli coup en attirant Gueye à l’OM, surtout qu’il n’était pas seul sur le coup.

Gueye aurait pu rejoindre d’autres clubs