Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a fixé ses priorités pour cet été !

Publié le 29 mai 2021 à 17h10 par D.M.

Président de l'OM, Pablo Longoria contre bien se montrer actif lors du prochain mercato estival et aurait l'intention de renforcer plusieurs secteurs.

L’OM n’est pas parvenu pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, mais disputera la Ligue Europa. Un moindre mal pour le club marseillais, qui avait réalisé une première partie de saison moyenne et qui est parvenu à relever la tête après l’arrivée de Jorge Sampaoli en mars dernier. Afin de préparer cette échéance, l’OM souhaiterait enregistrer l’arrivée de renforts. Pour aider Pablo Longoria à mener à bien le recrutement, Frank McCourt aurait bien l’intention de réinjecter de l’argent dans les caisses. « McCourt veut remettre pas mal d’argent, il va y avoir la Ligue Europa. C’est un été qui va être passionnant (...) J’avais parlé de 60M€, 80M€. McCourt va remettre de l’argent, il va passer la semaine entre Marseille et Paris pour le mercato. C’est lui qui paye, il a donc la décision finale. Il a envie de remettre de l’argent car il doit relancer la vie du club » a confié le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi.

Sept à huit recrues pour l’OM ?