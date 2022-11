Mercato - OM : Longoria a déniché le successeur de Gerson en Ligue 1

Arthur Montagne

Cet hiver, l'OM devrait se montrer actif, notamment dans la quête d'un milieu de terrain créatif. Et pour cause, entre la blessure d'Amine Harit et le départ attendu de Gerson, Pablo Longoria espère renforcer ce secteur de jeu. Dans cette optique, la piste menant à Enzo Le Fée aurait été activée.

EXCLU @le10sport : Nice ne lâche pas Enzo Le Fée▶️ Le Fée a choisi une société basée en Allemagne pour gérer ses intérêts▶️ Discussion toujours en cours avec Lorient pour prolonger, mais pas d’avancée ▶️ Fabrice Bocquet connaît bien le joueur…https://t.co/pA89nwPz2O — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 14, 2022

L'OM suit Enzo Le Fée

Et selon les informations de MediaFoot , l'OM aurait activé la piste menant à Enzo Le Fée. Titulaire indiscutable à Lorient, l'international espoirs, âgé de 22 ans, a largement contribué à l'excellent début de saison des Merlus, cinquièmes de L1 juste derrière Marseille. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le club breton, Enzo Le Fée est également convoité par l'OGC Nice, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.

Plusieurs transferts attendus cet hiver ?

Par conséquent, ce dossier s'annonce compliqué pour l'OM qui espère toutefois se montrer actif sur le mercato. D'après Mohamed Toubache-Ter, un milieu de terrain, un numéro 10 et un attaquant sont attendus cet hiver à Marseille.