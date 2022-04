Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a déjà tranché pour la succession de Sampaoli !

Publié le 7 avril 2022 à 20h10 par B.C.

Même si le départ de Jorge Sampaoli n’est pas d’actualité, Pablo Longoria aurait déjà une idée en tête pour la succession de l’Argentin à l’OM.

Avec un contrat courant jusqu’en juin 2023, Jorge Sampaoli n’a pas à s’en faire pour son avenir, d’autant que l’OM est bien parti pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. D’après But , l’Argentin pourrait effectivement décider de rester à son poste cet été, mais Sampaoli a déjà prouvé par le passé qu’il n’avait pas l’habitude de s’éterniser dans un club, d’autant que l’Argentin n’hésite pas à mettre la pression sur sa direction pour obtenir une équipe compétitive. « Je veux me qualifier pour la Ligue des champions. Pour rester ici, je dois répondre aux attentes de cette ville. Sinon, je ne vais pas être heureux. Pour ça, on a besoin d’une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une coupe d’Europe », a déclaré Sampaoli lors d’un entretien diffusé le week-end dernier dans le CFC . Ainsi, Pablo Longoria songerait, au cas où, à la succession de son entraîneur.

De Zerbi apprécié par l'OM ?