Mercato - OM : Longoria a déjà identifié le successeur de Sampaoli !

Publié le 5 avril 2022 à 14h10 par A.M.

Alors que le contrat de Jorge Sampaoli s'achève en juin 2023, et que ses choix sont parfois remis en cause, l'OM réfléchirait déjà à sa succession et apprécierait notamment le profil de Roberto De Zerbi, l'entraîneur du Shakthar Donetsk.

Bien que les résultats de l'OM depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli soient plutôt encourageants, le passé du technicien argentin peut prêter à la prudence concernant son avenir. Et pour cause, l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste n'a pas l'habitude de s'éterniser dans les clubs dans lesquels il est passé. Son contrat s'achève d'ailleurs en 2023 et certains de ses choix ont suscité la crispation en interne, à l'image de la mise sur le banc de Steve Mandanda au profit de Pau Lopez ou encore de ses hésitations avec Arkadiusz Milik. En cas d'échec pour une qualification en Ligue des champions, l'avenir de Jorge Sampaoli pourrait d'ailleurs être remis en cause. « Je veux me qualifier pour la Ligue des champions. Pour rester ici, je dois répondre aux attentes de cette ville. Sinon, je ne vais pas être heureux. Pour ça, on a besoin d’une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une coupe d’Europe », confiait le Pelado dans une interview accordée au Canal Football Club .

L'OM adore De Zerbi