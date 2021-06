Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bouclé un énième départ !

Publié le 15 juin 2021 à 17h10 par A.D.

En plus de Florian Thauvin et de Valère Germain, Christopher Rocchia va également quitter l'OM librement et gratuitement le 30 juin. L'arrière gauche de 23 ans devrait passer sa visite médicale avec Dijon à partir de ce mardi, avant de devenir officiellement un nouveau joueur bourguignon ce mercredi après-midi.

Christopher Rocchia ne jouera pas une saison de plus avec l'OM. Comme Florian Thauvin, qui a signé aux Tigres de Monterrey, et Valère Germain, le défenseur de 23 ans est en fin de contrat le 30 juin et ne sera pas conservé par le club phocéen. Pour relancer sa carrière, Christopher Rocchia serait sur le point de rejoindre Dijon. Comme l'a indiqué Foot Mercato dernièrement, l'arrière gauche de l'OM aurait trouvé un accord de deux saisons avec le club bourguignon. Une information confirmée par L'Equipe ce mardi après-midi.

Christopher Rocchia file vers Dijon