Mercato - OM : Longoria en grande difficulté pour une piste offensive !

Publié le 6 septembre 2020 à 14h15 par La rédaction

En quête d’un renfort en attaque, l’OM cible depuis plusieurs semaines Alfredo Morelos. Toutefois, le dossier se complique de plus en plus pour les Olympiens.

Après avoir renforcé trois des quatre postes ciblés à l’intersaison (un latéral gauche, un défenseur central, un milieu relayeur et un attaquant), l’Olympique de Marseille se penche désormais sur ce qui sera probablement sa dernière recrue estivale : un buteur. Réclamé par André Villas-Boas depuis le début du mercato pour concurrencer Dario Benedetto, l’OM ciblerait un attaquant, et serait même prêt à investir entre 7 et 10 millions d’euros. Outre M'Baye Niang, Boulaye Dia ou encore José Juan Macias, l’Olympique de Marseille cible Alfredo Morelos, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Un dossier qui se complique de jour en jour.

Le Bayer Leverkusen débarque dans le dossier Morelos