Mercato - OM : L’OM déjà vendu à l’Arabie Saoudite ? La réponse !

Publié le 6 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Malgré les récentes affirmations de Thibaud Vézirian, l'OM ne serait absolument pas sur le point d'être vendu. Des propos qui agacent Romain Canuti.

Depuis plus d'un an, Thibaud Vézirian n'arrêt pas d'affirmer que l'OM est vendu. Frank McCourt aurait cédé le club à Al-Walid bin Talal, mais jusque-là, rien n'a été officialisé et les démentis s'enchainent. Mais le journaliste reste fidèle à ses propos et a encore récemment répété ses informations. « C’est pour quand le feu d’artifice ? Je n’ai pas de date à donner aujourd’hui. J’évite les coups. Tout le monde en haut me demande de me taire. Je maintiens juste que je ne suis pas un menteur et que tout va arriver. J’écris ce que j’avais à écrire pour que ça sorte au bon moment. Pour le reste, laissons nous profiter du feu d’artifice surprise qui est inéluctable et qui va arriver », assurait Vézirian sur sa chaîne YouTube .

«On dit à tous les gens de faire attention car ce n’est pas fondé»