Mercato - OM : L’offre qui fait rager Marseille dévoilée

Thibault Morlain

Ces dernières années, l’OM a vu plusieurs joueurs partir gratuitement et voilà que le scénario pourrait se répéter avec Pape Gueye. A 6 mois de la fin de son contrat, le milieu de terrain n’a pas donné suite aux deux propositions de Pablo Longoria pour parapher un nouveau contrat. Les coulisses du dossier Gueye ont d’ailleurs été dévoilées, de même que la colère de la direction de l’OM.

Ce jeudi, à l’occasion de la présentation de Jean Onana à l’OM, Pablo Longoria a évoqué le cas Pape Gueye. Le Sénégalais est dans sa dernière année de contrat et malgré des offres pour prolonger, il n’y a donné suite. « Le joueur est sur le marché. On cherche la meilleure solution pour toutes les parties », alors lâché Longoria sur Gueye.



L’offre de l’OM dévoilée

Pape Gueye n’est donc pas enclin à prolonger à l’OM, pourtant, la proposition phocéenne avait de quoi être convaincante. Selon les informations de RMC , il était question d’un salaire mensuel brut de 200 000€, ainsi que des primes pouvant atteindre 1M€. De plus, l’OM aurait proposé une autre prime afin de couvrir la différence avec son nouveau salaire.

Gueye met en colère l’OM

Mais cette proposition n’a donc pas convaincu Pape Gueye, lui qui n’a pas répondu à celle-ci. De quoi étonner l’OM et même mettre en colère la direction phocéenne. En effet, la décision du Sénégalais serait difficile à digérer à Marseille, où on l’a soutenu et payé pendant qu’il était suspendu 4 mois.