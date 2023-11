Mercato - OM : L’étrange aveu de Pablo Longoria

Axel Cornic

Pablo Longoria est sorti du silence mardi, s’exprimant dans un très long entretien accordé à RMC Sport. Il revient sur les différentes polémiques qui ont émaillé ce début de saison et assure qu’il ne regrette pas d’avoir opéré un mercato estival pour le football pratique par Marcelino... qui a finalement quitté l’Olympique de Marseille après seulement sept matchs.

On ne peut pas vraiment dire que l’OM de Frank McCourt soit un modèle de stabilité. Voilà plusieurs années déjà que le club change radicalement de saison en saison et cela s’est encore vérifié tout récemment, avec le départ de Marcelino et l’arrivée de Gennaro Gattuso.

« Ce sont les entraîneurs qui ont décidé de partir, pas le club qui a décidé de changer »

Cet éternel changement est régulièrement pointé du doigt, avec les nouveaux arrivants qui n’ont souvent pas les mêmes idées que leurs prédécesseurs. Mais cela ne semble pas inquiéter du côté de l'OM ! « Ce sont les entraîneurs qui ont décidé de partir, pas le club qui a décidé de changer » s’est défendu Pablo Longoria, dans un long entretien publié par RMC Sport ce mardi.

« Il faut construire l'effectif avec une idée du football très particulière, adaptée à la mentalité de l'entraîneur »