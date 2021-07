Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman justifie son départ du projet McCourt !

Publié le 29 juillet 2021 à 13h10 par D.M. mis à jour le 29 juillet 2021 à 13h34

Présenté aux médias ce jeudi, Kevin Strootman est revenu sur son départ de Marseille et n'a pas caché sa joie au moment de rejoindre Cagliari.

Recruté en 2018 par l’OM, Kévin Strootman était présenté comme l’un des hommes forts du projet McCourt. Mais sur le terrain, l’ancien joueur de l’AS Roma réalisait des prestations décevantes. Le joueur n’a jamais convaincu en Ligue 1 et son salaire important causait des soucis aux dirigeants marseillais. Ces dernières saisons, Strootman a enchaîné les prêts. Cédé la saison dernière au Genoa, l’international néerlandais a pris la direction de Cagliari. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OM, il ne devrait plus évoluer sous les couleurs phocéennes puisque la formation italienne a la possibilité de le conserver jusqu’en 2023.

« Je voulais quitter Marseille »