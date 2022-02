Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Mourinho sur le feuilleton Boubacar Kamara !

Publié le 6 février 2022 à 1h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin à l'OM, Boubacar Kamara aurait suscité l'intérêt de l'AS Rome lors du mercato hivernal. Alors que le milieu de terrain français est finalement resté à Marseille, José Mourinho a laissé clairement entendre qu'il ne regrettait pas de ne pas l'avoir recruté.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Boubacar Kamara aurait pu quitter l'OM lors du dernier mercato hivernal. En effet, l'AS Rome aurait souhaité profiter de la situation du milieu de terrain français pour le recruter au mois de janvier. Toutefois, José Mourinho n'a finalement pas bouclé l'arrivée de Boubacar Kamara, qui est resté à l'OM. Malgré tout, le coach de la Roma est satisfait de son recrutement hivernal, comme il l'a expliqué en conférence de presse.

«Je suis satisfait de ce mercato»