Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Lorik Cana sur son départ !

Publié le 27 avril 2020 à 23h20 par J.-G.D.

Malgré le coup de téléphone de Didier Deschamps, tout juste arrivé sur le banc de l’OM, Lorik Cana explique qu’il avait bel et bien décidé de quitter le club en 2009.