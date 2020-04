Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta se voit conseiller un milieu de Serie A

Publié le 27 avril 2020 à 21h40 par J.-G.D.

Ancien milieu de terrain de l’OM, Lorik Cana estime que Valon Berisha (Lazio) apportait une plus-value à l’effectif d’André Villas-Boas.