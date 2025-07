Mercato - OM : Les recrues idéales annoncées en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival bat son plein, et l'OM se montre déjà particulièrement actif sur le marché des transferts afin de disposer d'un effectif compétitif en Ligue des Champions la saison prochaine. Walid Acherchour a évoqué le sujet en direct sur RMC, et dresse le portrait-robot des renforts qu'il faut afin de permettre à l'OM de réaliser une bonne saison.

Intertitre 1 Après C. Egan-Riley (libre), Facundo Medina (prêt avec option d'achat de 18M€) et Angel Gomes (libre), qui seront les prochains renforts de l'OM sur ce mercato estival ? Les pistes se multiplient en coulisses, mais Walid Acherchour assure qu'il ne faut pas forcément viser un recrutement bling-bling à l'OM. Le chroniqueur de l'After Foot a livré son point de vue sur la question en direct sur RMC Sport samedi soir.

« On n’a pas à être séduit par le mercato » « Moi je vais te répondre : on n’a pas à être séduit par le mercato de l’Olympique de Marseille cette saison. C’était pas une garantie de revoir De Zerbi aujourd’hui à la Commanderie, de revoir Rabiot, Greenwood, Højbjerg, Balerdi, Rulli… tous ceux qui t’ont permis d’aller en Ligue des champions. Plus le coach, l’architecte. C’est déjà très très bien », estime Acherchour.