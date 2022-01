Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les recrues hivernales arrivent à l’OM !

Publié le 11 janvier 2022 à 17h30 par T.M.

Après avoir obtenu une dizaine de recrues à l’été, Jorge Sampaoli attendait d’autres renforts pour ce mercato hivernal. Et l’entraîneur de l’OM devrait prochainement voir son souhait être exaucé.

Le mercato hivernal s’annonce mouvementé à l’OM. Cela a d’ailleurs déjà commencé à bouger avec le départ de Jordan Amavi, prêté avec option d’achat à l’OGC Nice. Un départ qui ne devrait pas être le dernier, d’autant que Pablo Longoria aurait été forcé par Frank McCourt à vendre pour 30M€ durant ce mois de janvier. Dans le même temps, plusieurs recrues sont attendues sur la Canebière. En effet, Jorge Sampaoli espère du sang neuf pour avoir les meilleures chances de briller durant cette seconde partie de saison. A plusieurs reprises, l’Argentin a interpellé sa direction concernant ses besoins et il y a quelques jours, Sampaoli en a rajouté une couche, lâchant : « Nous l'avons déjà commenté avant. Le club est dans une situation économique compliquée qui complique l'arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l'arrivée d'un nouveau joueur. Il n'a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d'hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet ».

Bakambu et Kolasinac pour renforcer l’OM ?