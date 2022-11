Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les indésirables de Longoria vont revenir à l’OM

Publié le 6 novembre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, Pablo Longoria a réussi à se séparer de nombreux indésirables à l’OM. Ainsi, Kevin Strootman ou encore Jordan Amavi ont notamment fait leurs valises. Mais voilà que le club phocéen pourrait prochainement se retrouver avec certains de ces joueurs sur les bras à nouveau. En effet, des indésirables vont revenir à l’OM.

Le mercato estival a été animé à l’OM. Et cela n’a pas été seulement le cas en ce qui concerne les nombreuses arrivées actées par Pablo Longoria. En effet, le président phocéen a également réussi à boucler certains départs très attendus. Les indésirables ont fait leurs valises. Des départs toutefois temporaires pour l’OM.

OM : Furieux, Igor Tudor pète les plombs (vidéo) https://t.co/lNPC88ENLq pic.twitter.com/4boab9DhyQ — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

L’OM va retrouver Konrad de la Fuente…

Et voilà que quelques mois plus tard, l’OM va à nouveau avoir ses indésirables sur les bras. C’est notamment le cas de Konrad de la Fuente. Envoyé en prêt à l’Olympiakos, l’Américain galère en Grèce. C’est ainsi que la cession de De La Fuente pourrait prendre fin plus tôt que prévu. Dès janvier, l’ailier est attendu de retour à l’OM.

… et Luis Henrique

Cette situation vaudrait également pour Luis Henrique. Prêté à Botafogo, le Brésilien ne joue quasiment pas. Ainsi, de l’autre côté de l’Atlantique, on assure que l’option d’achat de Luis Henrique ne sera pas levée. Un retour à l’OM est donc également à prévoir pour lui aussi.