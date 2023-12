Mercato - OM : Les deux prochains transferts sont annoncés ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, et l'OM semble vouloir profiter de cette période pour se renforcer. Le président Pablo Longoria s'est confié sans détour à ce sujet et laisse clairement entendre son intention d'attirer un latéral gauche ainsi qu'un milieu de terrain central pour disposer d'un effectif complet.

Désireux de valider son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l'OM pointe actuellement à la 6e place de Ligue 1 à mi-saison, et devra donc obtenir de meilleurs résultats dans les mois à venir s'il souhaite atteindre cet objectif. Le mercato hivernal pourrait donc être un moyen de renforcer l'effectif mis à disposition de Gennaro Gattuso, d'autant que plusieurs joueurs de l'OM s'en iront à la CAN courant janvier.

Mercato : Un ancien de l’OM viré, un retour se prépare ? https://t.co/5XvFAKUi5W pic.twitter.com/6WIhpLVINj — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

Un latéral gauche...

Interrogé jeudi en conférence de presse, Pablo Longoria a évoqué le mercato : « Ce n'est pas la même chose selon un système en 3-5-2 ou en 4-3-3. On doit aussi respecter l'ADN foot de l'entraîneur. Il y a des postes où on est court comme le latéral gauche », confie le président de l'OM, qui souhaite donc faire venir un latéral gauche. Et ce n'est pas tout, puisque qu'un milieu central semble également attendu.

... et un milieu central ?