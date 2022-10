Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dés étaient jetés depuis longtemps pour Milik

Publié le 12 octobre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Arkadiusz Milik ne sera resté que 18 mois à l’OM avant de prendre le chemin de la Juventus par le biais d’un prêt payant avec option d’achat. Cependant, selon Fernando Llorente, Milik préparait cette arrivée depuis un long moment.

À l’hiver 2021, alors qu’il ne fut à ce moment-là que le directeur sportif de l’OM, Pablo Longoria frappait un grand coup sur le mercato. En effet, étant au placard au Napoli, Arkadiusz Milik déposait ses valises du côté de l’Olympique de Marseille. Par la suite, Longoria est devenu président du club phocéen, mais n’a eu d’autre choix que de se séparer de Milik à la dernière intersaison.

Milik pensait déjà à la Juventus au Napoli

Parti en prêt payant avec option d’achat à la Juventus, Arkadiusz Milik a pu réaliser son rêve comme son ancien coéquipier Fernando Llorente, côtoyé au Napoli, l’a confié à la Gazzetta dello Sport . « On en parlait quand on jouait au Napoli. Déjà à l’époque, il rêvait de jouer à la Juventus. Je lui avait dit : La Juve est un club fantastique, s’ils t’appellent vas-y en courant ! ».

