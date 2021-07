Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Strootman sur son départ de Marseille !

Publié le 29 juillet 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Prêté, de nouveau, par l'OM cette saison, Kévin Strootman débute une nouvelle aventure en Italie. Désormais à Cagliari, le milieu de terrain est revenu sur son départ et a évoqué ses ambitions en Serie A.

Acheté 25M€ en 2018, Kévin Strootman demeure l’un des plus gros achats de l’OM. Mais le prix ne détermine pas la suite de l’aventure. Celle de l’international néerlandais restera décevante. A Marseille, le milieu de terrain, qui percevait un salaire mensuel de 500 000€, n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Pire, Strootman a occupé le banc des remplaçants à de nombreuses reprises. Afin de retrouver du temps de jeu et son niveau aperçu à l’AS Rome, le joueur a été prêté ces dernières saisons. Cédé au Genoa lors du dernier exercice, Strootman a rejoint Cagliari sous la forme d’un prêt d’un an avec une option de renouvellement pour la saison suivante. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OM, le Néerlandais a certainement mis un terme à son passage en France. Sur les réseaux sociaux, le joueur avait d’ailleurs adressé un message d’adieu aux supporters marseillais. « Plein d'ambitions et avec la forte conviction que Marseille était l'endroit idéal pour moi, je suis arrivé à l'OM à l'été 2018. Même si j'ai fait tout mon possible et donné toute mon énergie pour l'équipe durant ces années, les choses ne se sont pas déroulées comme le club et moi l'imaginions. Maintenant, le temps est venu de prendre encore un nouveau chemin et j'aimerais souhaiter à tous les joueurs, tous les supporters et ainsi qu'à l'ensemble des personnes impliquées dans le club une grande saison, en espérant que l'OM rebondira et retrouvera la place qu'il mérite ! Allez l’OM ».

Strootman ouvre une nouvelle page de sa carrière