Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de cette recrue estivale de Sampaoli sur son intégration !

Publié le 18 novembre 2021 à 0h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Luan Peres a quitté Santos pour rejoindre l'OM. Alors qu'il découvre un nouveau pays, une nouvelle culture et un nouveau football, le défenseur brésilien s'est livré sur son intégration à Marseille.

Pour renforcer la défense centrale de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a fait le nécessaire pour recruter Luan Peres. Pour faire plier la direction de Santos, le président de l'OM a offert un chèque d'environ 4,5M€. Alors qu'il n'avait jamais évolué en Ligue 1, Luan Peres découvre un tout nouveau championnat et une nouvelle culture. Malgré tout, le défenseur brésilien s'adapte bien à sa nouvelle vie à l'OM, même s'il a encore des difficultés à parler français, comme il l'a avoué lui-même

«Je crois que ce qui est le plus compliqué pour moi, en dehors du terrain, c’est la langue»