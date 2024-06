Mercato - OM : Les conditions sont fixées pour ce transfert

Hugo Chirossel

Recruté contre 32M€ en 2023, puis prêté au Genoa en 2024, Vitinha va faire son retour à l’OM cet été, mais peut-être pas pour longtemps. Le club ne compte pas sur l'attaquant âgé de 24 ans et aimerait de préférence s’en séparer définitivement, mais pourrait se résoudre à le prêter de nouveau, sous certaines conditions.

Reverra-t-on Vitinha sous le maillot de l’OM ? Transfert le plus cher de l’histoire du club, estimé à 32M€ bonus compris, le Portugais était arrivé en provenance de Braga lors du mercato hivernal 2023. Un an plus tard, il quittait déjà Marseille pour prendre la direction du Genoa.

L’OM veut se séparer de Vitinha

Pour tenter de se relancer après un an très compliqué à l’OM, Vitinha a été prêté au Genoa l’hiver dernier, avec une option d’achat de 25M€. Bien qu’il n'ait inscrit que deux buts en neuf matchs de Serie A, les Rossoblù seraient malgré tout intéressés à l’idée de le conserver, mais dans le cadre d’un nouveau prêt, alors que l’OM veut s’en séparer définitivement, comme indiqué par La Provence .

Un prêt avec obligation d’achat pour Vitinha ?

D’après le journaliste Nicolo Schira, Vitinha se rapprocherait malgré tout d’un départ de l’OM, où il est encore sous contrat jusqu’en 2027, et d’un retour au Genoa. En ce sens, le club marseillais pourrait se résoudre à un nouveau prêt du Portugais, mais avec une obligation d’achat si certaines conditions sont remplies.