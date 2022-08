Foot - Mercato - OM

OM : L’énorme coup de pression de Longoria qui réclame un transfert

Publié le 13 août 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

A l’occasion de la présentation d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria en a profité pour faire un point global sur le mercato marseillais. Et le président de l’OM rappelle qu’aucun joueur ne partira libre dans un an. Un message destiné à Duje Caleta-Car.

Comme l’été dernier, l’OM ne chôme pas sur le mercato et a déjà largement renforcé son effectif. La dernière signature en date est celle d’Alexis Sanchez qui arrive libre à Marseille. Mais comme l’été dernier, l’OM peine également à vendre et Pablo Longoria souhaite accélérer dans ce domaine. Bamba Dieng pourrait rejoindre la Premier League, mais d’autres joueurs devraient suivre.

Longoria lâche un coup de pression à Caleta-Car…

Une chose est sure, l’OM ne veut plus revivre la même situation qu’avec Boubacar Kamara et fera en sorte de ne plus laisser filer des joueurs libres. En fin de contrat en juin 2023, Duje Caleta-Car est ainsi en première ligne. « La situation de Duje (Caleta-Car) est particulière, mais la discussion a été claire entre tout le monde. La politique du club, on peut le répéter : aucun joueur en fin de contrat dans son effectif. C'est clair pour tous les joueurs, on a parlé avec l'entourage de Duje, avec le joueur et c'est très clair par rapport à la politique du club », assurait Longoria lors de la présentation d’Alexis Sanchez.

… et ce n’est pas la première fois

Et ce n’est pas la première fois que Pablo Longoria fait passer ce message à Duje Caleta-Car. « Cette saison, aucun joueur en fin de contrat ne devra rester dans l'effectif de manière intentionnelle », confiait déjà le président de l’OM il y a quelques semaines.