Mercato - OM : Le transfert d’un joueur de Ligue 1 préparé à Marseille ?

Thibault Morlain

A l’heure où on se pose des questions sur l’avenir de Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi pour la saison prochaine, l’OM se pencherait sur le recrutement d’un nouveau défenseur central. Même si l’on en connait pas l’identité du futur entraîneur, le club phocéen avancerait ses pions et un joueur du Havre aurait retenu l’attention à Marseille.

Le mercato estival promet d’être mouvementé à l’OM, d’autant que sans Coupe d’Europe, il faudrait s’attendre à plusieurs départs. Un flou existe notamment pour Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi. La défense centrale de l’OM pourrait alors devenir un énorme chantier à résoudre. Pablo Longoria et Mehdi Benatia seraient déjà sur le coup.



Kinkoué ciblé par l’OM

Et c’est du côté du Havre que l’OM pourrait trouver son prochain défenseur central. En effet, selon les informations de Footmercato , le club phocéen serait intéressé par le profil d’Étienne Kinkoue. A 22 ans, le joueur de Luka Elsner a réalisé une saison intéressante, au point donc de taper dans l’oeil de l’OM qui le suivrait de près.

Une offre de 6M€ refusée en janvier

Ayant assuré son maintien en Ligue 1, Le Havre pourrait avoir du mal à retenir Etienne Kinkoué lors du prochain mercato estival. Les sollicitations pourraient se multiplier pour le défenseur central, lui qui était ciblé par West Ham en janvier. Une offre de 6M€ avait alors été refusée pour Kinkoué le dernier jour du mercato hivernal.