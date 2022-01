Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le tarif est fixé dans ce dossier sensible du mercato !

Publié le 15 janvier 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara pourrait donc être vendu dès cet hiver pour rapporter peu de liquidités à ses dirigeants. Et il faudra 10M€ pour recruter l’international espoirs français.

En difficulté sur le plan financier et obligé de se séparer de plusieurs éléments cet hiver pour renflouer les caisses et alléger sa masse salariale, l’OM doit composer avec l’épineux cas Boubacar Kamara. Ce dernier arrivera au terme de son contrat à l’issue de la saison, et comme une prolongation ne semble pas du tout à l’ordre du jour, Pablo Longoria pourrait donc envisager de vendre Kamara avant la fin du mercato hivernal plutôt que de le voir partir libre. Mais à quel prix ?

Kamara, c’est 10M€

Comme l’a annoncé Il Messaggero vendredi, l’OM pourrait laisser partir Boubacar Kamara contre une offre à hauteur de 10M€ en ce mois de janvier. Un montant qui semble dans les cordes de l’AS Rome, très intéressée par le profil du milieu défensif français depuis quelque temps.