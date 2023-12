Mercato - OM : Le recrutement de Longoria tourne à la catastrophe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria n'a pas lésiné sur les moyens pour tenter de renforcer le groupe de l'OM. Le club marseillais s'est attaché les services de neuf joueurs, dont des membres expérimentés comme Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré ce recrutement, Jérôme Rothen estime que la formation de Gennaro Gattuso n'est pas au niveau.

Comme à son habitude, Pablo Longoria s'est montré très actif lors du dernier mercato estival. Le président de l'OM a renouvelé le groupe, ce qui a provoqué une certaine instabilité selon Jérôme Rothen. Pour l'ancien joueur du PSG, cela peut expliquer les résultats moyens obtenus par le groupe de Marcelino, puis de Gennaro Gattuso.

Une instabilité qui dérange

« L’i nstabilité ce n’est pas ce que l’on préfère dans le football et en général cela ne te fait pas gagner. La preuve c’est qu’aujourd’hui, cette instabilité-là l’a mis en danger sur ce début de saison. Changement d’entraîneur, beaucoup trop de changements de joueurs. Et en plus de ça, il s’est trompé. Et pourtant je te dis, je continue à croire en lui. L’erreur est humaine » a confié Jérôme Rothen au micro de RMC . Surtout, l'ancien international français estime que Longoria s'est loupé sur le recrutement. Certains recrues n'ont pas le niveau nécessaire pour mener l'OM à la victoire, notamment sur la scène européenne.

Le constat terrible de Rothen