Mercato - OM : Le récit hallucinant d’Adil Rami sur son arrivée dans le projet McCourt !

Publié le 28 janvier 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Passé par l’OM entre 2017 et 2019 avant un divorce houleux avec la direction du club phocéen, Adil Rami assure qu’il savait pertinemment qu’il serait très exposé avec ce transfert à Marseille. L’ancien international français se livre en détail à ce sujet.

Après le rachat officiel de l’OM par l’homme d’affaires américain Frank McCourt en octobre 2016, plusieurs têtes d’affiche sont arrivées dans les mois suivant pour lancer le grand projet mis en place à l’époque par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta. Et parmi les grands noms expérimentés à venir renforcer rapidement l’OM, on note bien évidemment ceux de Dimitri Payet, Steve Mandanda ou encore Adil Rami, qui s’était engagé après un passage très remarqué au FC Séville. Un choix fort de la part du défenseur central français qui, pourtant, savait pertinemment qu’il s’exposerait à une énorme pression en rejoignant l’OM.

« Ma femme m’a dit de ne pas aller à l’OM »

Interrogé sur les ondes de RMC Sport sur son choix de rejoindre l’OM durant le mercato estival 2017, Adil Rami lâche quelques anecdotes pour le moins croustillantes : « Moi, je savais que j’allais prendre cher. Quand j’étais à Séville, on était qualifiés pour la Ligue des champions et j’ai dit que j’avais décidé d’aller à Marseille. Ma famille m’a dit de ne pas y aller, à cause des médias, etc… Je leur ai dit: ‘Ne vous inquiétez pas. A distance, ils sont là à me critiquer, je vais mettre les points sur les i et après, je vais me barrer’. Et c’est un peu ce que j’ai fait, à moitié... (rires) », indique Adil Rami. L’ancien Lillois a donc alterné le bon et le moins bon durant son passage de deux ans à l’OM, et il reconnaît bien volontiers sa baisse de régime lors de la deuxième saison…

Rami justifie sa deuxième année ratée