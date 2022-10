Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le RC Lens a plombé un coup de Longoria, les raisons sont dévoilées

Au sortir d’une belle saison avec Clermont, Sadis Abdul Samed a pris la direction du RC Lens, venant notamment pallier le transfert de Cheick Doucouré vers la Premier League. Le milieu de terrain de 22 ans avait pourtant l’embarras du choix pour son prochain club. A l’OM, Pablo Longoria était notamment très intéressé. Abdul Samed en a finalement décidé autrement et il a dévoilé pourquoi.

Alexis Sanchez, Jordan Veretout, Jonathan Clauss, Luis Suarez… Les recrues ont été nombreuses à l’OM cet été. Et pourtant, la liste aurait pu être encore plus longue. En effet, Pablo Longoria ne manquait pas d’idées pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Au milieu de terrain, l’OM avait notamment coché le nom de Sadis Abdul Samed. Problème, ce dernier a plutôt préféré quitter Clermont pour rejoindre le RC Lens.

« Je lui ai répondu que j’avais envie de venir »

A l’occasion d’un entretien accordé aux médias de la Ligue 1, Sadis Abdul Samed a d’ailleurs révélé les raisons de son choix de snober l’OM et d’autres prétendants pour finalement rejoindre le RC Lens. Le désormais protégé de Franck Haise a alors expliqué : « Au printemps dernier, à 4-5 matchs de la fin de la saison, Franck Haise m’a contacté. Je lui ai dit que j’aimais beaucoup sa façon de faire jouer l’équipe, et que je pensais pouvoir progresser. Il m’a rappelé quand j’étais en vacances au Ghana. Je lui ai répondu que j’avais envie de venir, même si Rennes, Nice et Marseille m’avaient contacté ».

« J’ai préféré aller à Lens pour ma carrière »