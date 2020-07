Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Qatar dénonce le projet de rachat de l’OM

Publié le 5 juillet 2020 à 1h30 par A.C.

Le rachat de l’Olympique de Marseille par des fonds saoudiens ne semble pas du tout plaire aux propriétaires du Paris Saint-Germain.

Avec la possible arrivée des Saoudiens à la tête de l’Olympique de Marseille, la Ligue 1 pourrait être le théâtre d’une véritable guerre d’influence. C’est bien connu, l’Arabie Saoudite et le Qatar ne s’aiment pas. Le grand pays du Moyen-Orient applique d’ailleurs un blocus sur son plus petit voisin qui, investissant dans le sport, s’est créé une jolie vitrine. Il y a le Paris Saint-Germain, mais également la Coupe du monde 2022, ou encore le Mondial de handball de 2015. Une réussite qui rendrait jaloux les Saoudiens, qui auraient trouvé en l’OM est l’arme parfaite pour riposter.

« L'Arabie Saoudite cherche par tous les moyens à entrer dans le football »