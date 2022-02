Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt a enfin trouvé son Messie ?

Publié le 21 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM est en train de réaliser une saison particulièrement prometteuse, la première complète de l’ère Jorge Sampaoli, l’entraîneur argentin pourrait bien être celui qui mettra enfin le projet McCourt sur les bons rails.

Depuis le rachat de l’OM par Frank McCourt en octobre 2016, plusieurs entraîneurs se sont succédés sur le banc du club phocéen avec plus ou moins de succès. Rudi Garcia avait réussi à emmener l’OM en finale d’Europa League en 2018, et de son côté, André Villas-Boas avait réussi une première saison très prometteuse à la tête du club. Mais ces deux hommes n’ont pas réussi à remporter de trophée ni à stabiliser l’OM dans les hauts du classement de Ligue 1 durant leur passage… qu’en sera-t-il de Jorge Sampaoli ?

« J’ai bien intégré ce qu’est ce club »