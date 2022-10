Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain transfert de Longoria pourrait faire deux grosses victimes à Marseille

Publié le 30 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

En vue des prochains marchés des transferts, l'OM s'intéresserait notamment à Jhon Duran (18 ans) qui évolue au Chicago Fire en MLS. Si jamais le club phocéen parvient à boucler ce transfert, Luis Suarez et Bamba Dieng pourraient rapidement être poussés au départ.

Toujours en quête de jolis coups sur le marché, Pablo Longoria s'intéresserait notamment à Jhon Duran selon les informations de Jeunes-Footeux . Du haut de ses 18 ans, l'attaquant colombien a inscrit 8 buts cette saison en MLS avec le Chicago Fire. Et son profil pourrait parfaitement correspondre à l'OM comme l'explique Pierre Gerbeaud, spécialiste du football colombien pour Lucarne-Opposée .

L'OM s'intéresse à Jhon Duran

« C’est un gaucher, très bon de la tête, il est assez grand. Imposant, très véloce aussi. Il peut jouer en pivot, dos au but et servir ses partenaires. Il aime aussi avoir de l’espace, aller dans la profondeur. Avec son physique, il arrive à bien tenir les défenseurs. Il a une bonne frappe de balle, assez puissante. Au niveau des prises de balle, des contrôles, ce n’est pas toujours collé au pied mais bon ça se travaille », explique-t-il pour FootballClubdeMarseille avant d'expliquer que si l'OM parvient à recruter Jhon Duran, cela entraînera forcément un départ.

Dieng et Suarez poussés au départ ?