Mercato - OM : Le prochain propriétaire de l’OM pourrait bien être…

Publié le 5 juin 2020 à 14h30 par T.M.

Après avoir racheté l’OM à Margarita Louis-Dreyfus en 2016, Frank McCourt pourrait déjà vendre le club phocéen. D’ailleurs, l’identité du prochain homme fort marseillais pourrait bien se dessiner.

L’été s’annonce très chaud du côté de l’OM. Si le club phocéen peut désormais souffler pour André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud a d’autres problèmes à régler. Le président phocéen doit trouver celui qui fera oublier Andoni Zubizarreta et occupera ainsi le poste de « head of football ». Il faut aussi penser au mercato avec en tête le déficit budgétaire de 100M€ à combler. De quoi animer l’actualité marseillaise qui est déjà en feu avec les rumeurs d’une vente de Frank McCourt. En effet, depuis quelques semaines, l’idée d’un départ de l’Américain a fait énormément parler. Malgré les démentis du clan McCourt et d’Eyraud, cette idée a pris du poids, notamment avec l’annonce d’un projet de rachat par Al-Walid bin Talal, homme d’affaires saoudien. Ce dernier sera-t-il le prochain homme fort de l’OM ? On commencerait en tout cas à y voir plus clair sur celui qui pourrait venir remplacer Frank McCourt.

Ce ne sera pas Al-Walid bin Talal !

Du côté de l’OM, les fans s’enflammaient déjà du possible rachat d’Al-Walid bin Talal. Il n’en sera finalement rien. En effet, cette rumeur serait tout simplement infondée. Et dans l’entourage du Saoudien, on a tenu à être clair ce vendredi pour La Provence . « McCourt ne veut pas vendre le club et si jamais c’était le cas, Al-Walid n’achèterait pas. Il a été mis au frais par « MBS » (Mohammed ben Salmane, prince héritier et vice-Premier ministre de l’Arabie Saoudite) avant de revenir en grâce car « MBS » a besoin d’hommes d’affaires importants. Je vous le répète : Al-Walid est une rumeur infondée », a fait savoir un proche d'Al-Walid Bin Talal. De même, pour le quotidien régional, un banquier d’affaires a tenu à démentir l’idée d’un rachat par le prince héritier de l’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane, en personne : « Il a suffisamment d’emmerdes pour ne pas se mettre dans le foot ». Mais qui pourrait alors racheter l’OM à Frank McCourt ? D’autres indices ont été dévoilés à ce sujet…

L’ombre d’un fonds d’investissement…