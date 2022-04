Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prix est dévoilé pour ce gros dossier de Longoria !

Publié le 17 avril 2022 à 1h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Jordan Veretout pourrait s’écrire à l’OM, Pablo Longoria serait fixé concernant les attentes de l’AS Rome pour l’international français.

Cet été, l’OM devrait vraisemblablement perdre Boubacar Kamara. Arrivant au terme de son contrat, le joueur de Sampaoli n’est pas parti pour prolonger et devrait ainsi s’en aller librement. Une énorme perte au milieu de terrain que Pablo Longoria tenterait déjà de pallier. Ainsi, depuis plusieurs jours, le nom de Jordan Veretout est évoqué comme l’une des pistes de l’OM. Et ce samedi, La Gazzetta dello Sport en a d’ailleurs une couche à propos d’une potentielle arrivée de Veretout en provenance de l’AS Rome.

Veretout, c’est 15M€ !