Mercato - OM : Le premier renfort de l'été 2020 d'ores et déjà identifié ?

Publié le 24 décembre 2019 à 4h00 par B.C.

Prêté par Villarreal cette saison, Alvaro Gonzalez s'imagine bien rester à l'OM pour les trois années supplémentaires.

C'est la bonne surprise de ce début de saison du côté de l'OM. Alors qu'Alvaro Gonzalez ne bénéficiait pas d'une grande réputation en Liga, le défenseur central de 29 ans se révèle être un défenseur solide dans le Championnat de France. Néanmoins, Alvaro Gonzalez n'est que prêté par Villarreal cette saison, et l'OM sera seul décideur de son avenir puisque le club phocéen a la possibilité de lever son option d'achat l'été prochain. Un scénario que le principal intéressé envisage très clairement.

« Je voudrais que Marseille m'achète »