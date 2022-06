Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le plan de vol de l’OM est dévoilé pour le marché des transferts

Publié le 22 juin 2022 à 2h00 par Thibault Morlain

Du côté de l’OM, le marché des transferts devrait être mouvementé cet été, bien que pour le moment, tout soit un peu bloqué dans l’attente de la réponse de la DNCG. Il n’empêche que Pablo Longoria aurait les idées claires concernant le mercato à venir à l’OM. Voilà d’ailleurs ce que réserverait le président phocéen pour cet été.

Pablo Longoria a donc lancé le recrutement estival de l’OM avec l’arrivée de Javier Ribalta. Ce dernier arrive sur la Canebière en tant que directeur du football. De quoi renforcer l’organigramme et décharger par la même occasion le président phocéen de certaines missions. Mais chez les fans de l’OM, on attend surtout de voir quelles seront les arrivées et quels seront les départs au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Pour cela, selon les informations du Phocéen , c’est un plan en 3 étapes qui aurait été bâti par Longoria.

Première étape : 3 ou 4 grosses recrues

Actuellement, l’OM est quelque peu bloqué dans son mercato, attendant le feu vert de la DNCG. Une fois que celui-ci sera donné, Pablo Longoria pourra entamer la première étape de son plan. Celle-ci consisterait à recruter 3 ou 4 joueurs qui joueront alors un rôle important dans l’équipe de Jorge Sampaoli. Alors que Samuel Gigot, recruté cet hiver, va enfin intégrer l’effectif de l’OM, d’autres joueurs sont donc attendus. Bien évidemment, la priorité se trouve au milieu de terrain où il faut remplacer Boubacar Kamara et se remettre de l’échec avec Axel Witsel, en partance pour l’Atlético de Madrid. Et c’est à la mi-juillet que les Marseillais aimeraient avoir régler cela.

Deuxième étape : les ventes

Après les arrivées, viendra ensuite le dégraissage. Du côté de l’OM, Frank McCourt attend visiblement beaucoup de ces ventes. Dans le plan de Pablo Longoria, cela serait donc la deuxième étape. L’idée serait alors de se séparer de 2 ou 3 joueurs et d’en retirer le meilleur prix afin de renflouer les caisses. Là, c’est à la mi-août que la deadline serait fixée à l’OM pour effectuer ces ventes et ensuite entrer dans l’ultime étape de ce plan de vol.

Troisième étape : les retouches

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, l’OM cherchera alors surtout à ajuster son effectif. Tout dépendra alors des carences qu’il restera et de l’argent qui sera encore disponible pour Pablo Longoria. En deux semaines, l’OM devrait alors être à l’affût de la moindre opportunité de dernier minute afin de construire le meilleur effectif possible pour Jorge Sampaoli afin de briller en Ligue 1 et en Ligue des Champions. A voir maintenant si tout se déroulera comme prévu du côté de la Canebière…