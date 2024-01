Mercato - OM : Le plan B est dévoilé pour ce gros chantier

Axel Cornic

Pablo Longoria pensait pouvoir régler un premier problème en ce début de mercato hivernal, avec Gennaro Gattuso qui a réclamé l’arrivée d’un milieu de terrain à l’Olympique de Marseille. La solution semblait pouvoir venir de Lucien Agoumé, qui ne devrait finalement pas rejoindre l’OM, puisqu’il se dirigerait vers un prêt au FC Séville.

Cette nouvelle année ne commence pas de la meilleure des façons pour l’OM. A la recherche d’un milieu de terrain, le club phocéen semble en effet avoir essuyé un premier échec sur le mercato avec Lucien Agoumé, qui devrait filer entre les doigts de Pablo Longoria.

Un échec total pour Agoumé

D’après L’Equipe , au sein de l’OM on explique « avoir senti quelques hésitations dans le clan du joueur », ce qui aurait finalement poussé Longoria à mettre un terme aux négociations. Pourtant, en Italie on explique plutôt que c’est Lucien Agoumé qui aurait refusé la proposition marseillaise ! Mediaset révèle d’ailleurs que cela serait directement lié à son temps de jeu, puisque le FC Séville lui aurait promis un rôle plus important.

L’OM veut Walace pour oublier