Mercato - OM : Le «futur Thauvin» ciblé par Pablo Longoria ?

Pour le futur de l’OM, Pablo Longoria penserait notamment à Lucas Da Cunha (Rennes). Un joueur qui pourrait bien faire oublier Florian Thauvin à l’avenir.

Si l’OM est actuellement centré sur sa quête d’un attaquant, cela n’empêcherait pas Pablo Longoria de regarder également pour se renforcer à d’autres postes. Ainsi, selon les dernières informations de La Provence , des renseignements auraient notamment été pris pour Lucas Da Cunha. A 19 ans, le milieu offensif, capable également d’évoluer sur les ailes, évolue aujourd’hui du côté de Rennes. Toutefois, son avenir en Bretagne serait incertain. A un an de la fin de son contrat, Da Cunha n’arriverait pas à se mettre d’accord avec sa direction pour prolonger. Une affaire à saisir pour l’OM ?

« Il a exactement le même style de jeu »