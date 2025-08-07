Mercato - OM : Le «fils» de Roberto De Zerbi bientôt transféré ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi a un « fils » non biologique à l’OM. D’après ses propos datant du mois de février, l’entraîneur italien considère Neal Maupay comme étant sa progéniture spirituelle qui ne bougera pas tant qu’il sera en fonctions à Marseille. Le temps ne lui donnerait cependant pas raison. Explications.

Après le succès de l’OM le 2 février dernier au Vélodrome contre l’OL dans le cadre de l’Olympico (3-2), Roberto De Zerbi avait signé une déclaration fracassante au sujet de Neal Maupay. « Neal Maupay, c’est comme mon fils. Il reste à Marseille jusqu’à ce que je sois là. C’est un exemple sur et en dehors le terrain ». Néanmoins, six mois plus tard, l’avenir de son « fils » semble s’écrire loin de Marseille.

Neal Maupay convoité à l’étranger Certes, le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité le 3 août dernier que Neal Maupay était particulièrement apprécié du staff technique de Roberto De Zerbi ainsi que du vestiaire de l’OM. Les dirigeants phocéens ne s’opposent cependant pas au transfert de l’attaquant de 28 ans qui a des touches en Italie ainsi qu’en Turquie avec Sassuolo et Trabzonspor selon nos informations exclusives.