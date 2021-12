Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le FC Barcelone prépare un sale coup à 0€ à Marseille !

Publié le 13 décembre 2021 à 14h10 par A.M.

Visiblement bien décidé à ne pas prolonger son bail à l'OM, Boubacar Kamara devrait se retrouver sur le marché en fin de saison. Une opportunité que le FC Barcelone ne compte pas laisser passer.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara assurait récemment qu'il n'avait pas encore tranché pour son avenir : « Ce que j’ai envie, c’est continuer à travailler et progresser. Gagner des titres et travailler dans des bonnes conditions. Quand j’aurais pris ma décision je serais le premier à le dire. Est-ce que j’ai pris une décision ? Je suis toujours en réflexion ». Cependant, d'après les informations de The Athletic , sa réflexion a désormais bien avancé puisque Boubacar Kamara aurait décidé de ne pas prolonger son contrat à l'OM et ainsi partir libre en fin de saison.

Le Barça est dans le coup pour Kamara