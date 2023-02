Mercato - OM : Le départ d’un grand nom du vestiaire déjà acté ?

La rédaction

Le 24 août 2022 était annoncé le recrutement de Eric Bailly à l'OM, en prêt. Un grand nom dans le football, lui qui avait été acheté 38M€ par Manchester United en 2016 à Villareal. En tout cas à ce moment-là. Depuis son arrivée à Manchester, le défenseur ivoirien n'a jamais réussi à faire une saison à plus de 21 matchs. La faute à un physique fragile.

Son aventure à Marseille a débuté dans la continuité de ses années mancuniennes : blessé. Absent dès la huitième journée de Ligue 1 face à Rennes suite à un problème à une cuisse, l'Ivorien a remis ça un mois plus tard face au PSG (0-1), lorsqu'il s'est blessé tout seul suite à un sprint. Quatre matchs sans jouer, puis cette énorme faute sur un joueur du Hyères FC, lui ayant valu un carton rouge et sept matchs de suspension. Une situation qui ne plairait pas à l'OM, qui ne devrait pas le conserver à l'issue de son prêt.

« Aujourd'hui tout va bien »

Dans des propos rapportés par L'Équipe , l'international ivoirien de l'OM Eric Bailly évoquait cette première partie de saison difficile pour lui. Il était arrivé à l'OM dans la peau d'un titulaire, mais les prestations de Samuel Gigot et Chancel Mbemba ont eu raison de sa place dans le XI titulaire. Mais il l'assure, « J'ai eu un problème physique lors du match contre Paris. Il n'y avait pas assez de temps derrière pour récupérer et j'ai quand même demandé à être à la disposition du coach pour essayer de jouer face à Tottenham. On savait que c'était juste et cette blessure est revenue. Mais aujourd'hui, tout va bien . »

