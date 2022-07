Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Sampaoli a bloqué ce transfert

Publié le 2 juillet 2022 à 20h45 par Axel Cornic mis à jour le 2 juillet 2022 à 20h46

Jorge Sampaoli a claqué la porte et l’Olympique de Marseille semble désormais vouloir confier les rênes de l’équipe à Igor Tudor. Un changement plutôt rapide, mais qui pour le moment semble impacter plusieurs dossiers de mercato à l’OM, dont celui lié à Jordan Veretout.

Vu l’évolution du dossier, à l’Olympique de Marseille on devait se douter que Boubacar Kamara n’allait pas prolonger et donc partir. Pourtant, on ne semble pas avoir pris les devants pour lui trouver un remplaçant et selon certaines sources, c’est en partie ce qui a poussé Jorge Sampaoli à quitter son poste. Pourtant, plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines pour venir renforcer le milieu de l’OM...

Transferts - OM : Avant Isaak Touré, les 3 plus gros coups de Pablo Longoria sur le mercato https://t.co/kVxSi8bazK pic.twitter.com/DoDxyxru4e — le10sport (@le10sport) July 2, 2022

L’OM a mis en stand-by le dossier Veretout

C’est le cas avec Jordan Veretout, un joueur sur lequel Pablo Longoria semble travailler depuis la fin de l’hiver. Ce samedi, Tuttosport nous apprend toutefois que l’OM aurait décidé de mettre en stand-by ce dossier, notamment à cause du départ de Jorge Sampaoli. Le quotidien italien n’explique pas si les Marseillais ont l’intention de reprendre les discussions, une fois que l'arrivée d'Igor Tudor sera actée.

Les idées mercato d’Igor Tudor