Mercato - OM : Un terrible scénario se confirme pour Boubacar Kamara...

Publié le 11 mars 2022 à 21h30 par La rédaction

Libre de s’engager où il le veut, Boubacar Kamara serait suivi par l’Atlético de Madrid. Le club madrilène serait en pôle position et espèrerait attirer le milieu de l’OM pour 0€.

Comme l’OM en a l’habitude, l’un des meilleurs joueurs de l’effectif risque de partir pour 0€ cet été. Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec son club formateur et il sera libre le 30 juin prochain. Une situation qui ne plaît pas à Pablo Longoria, le président du club phocéen. « J’assume mes responsabilités, surtout sur la situation de Kamara. Jusqu’au bout, ce n’est pas encore fini. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités. Jusqu’au bout, il faut toujours avoir de l’espoir. L’investissement de Bouba n’a jamais été en question et c’est important. Il a ce respect du club. On ne se trouve pas dans une situation confortable en tant que club formateur », a reconnu Pablo Longoria sur RMC . Mais à ce jour, le milieu de terrain olympien serait déjà dans le viseur d’un cador européen…

L’Atlético de Madrid en pôle pour Boubacar Kamara