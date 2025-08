Mercato - OM : Le coup de tonnerre qui relance le feuilleton du moment !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Edon Zhegrova devenait le septième joueur à déposer ses valises dans la cité phocéenne en cette période estivale 2025 ? L’ailier droit de 23 ans du LOSC ne serait plus en odeur de sainteté dans le nord de la France et aurait déjà fait l’objet d’une approche de l’OM selon L’Équipe. Toutefois, le club marseillais aurait les pieds et poings liés dans cette affaire pour le moment à cause de la situation dans lequel il se trouve sur la question des extra-communautaires.

Le dossier Edon Zhegrova est lié à Mason Greenwood et non seulement en raison de leurs positions communes sur le terrain. L’ailier droit est au placard au LOSC et semble être amené à prendre la porte d’ici la clôture du mercato estival programmée pour le 1er septembre prochain. L’Équipe fait état d’une première discussion entre l’OM et le cercle proche de l’attaquant kosovar de 23 ans bien qu’aucun intérêt du club marseillais n’ait officiellement été communiqué à la direction lilloise selon le quotidien sportif.

L’OM bloqué pour un recrutement à cause d’un manque de place d’extra-communautaire Cependant, l’OM est bien embêté à l’instant T dans sa quête de la signature d’Edon Zhegrova et pour son éventuel enregistrement. Et pour cause, les quatre places d’extra-communautaires autorisées sont déjà prises par Amir Murillo, Igor Paixao, Facundo Medina ainsi que Mason Greenwood. L’Anglais aurait cependant obtenu son passeport jamaïcain d’après la BBC pour changer sa nationalité sportive et de ce fait, libérer une place d’extra-communautaire pour l’Olympique de Marseille.